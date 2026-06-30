Şanlıurfa'da Yangın: 3 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yangın: 3 İşçi Yaralandı

Şanlıurfa\'da Yangın: 3 İşçi Yaralandı
30.06.2026 14:40
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Sondaj aracı yangınında 3 işçi müdahale sırasında yaralandı, yangın kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da özel bir şirkete ait sondaj aracı ile bitişiğindeki karavanın yanması sonucu 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki özel bir firmaya ait sondaj yapan araçta henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki işçilerin kaldığı karavana sıçradı.

Yangına müdahale eden 3 işçi yaralandı

Alevlere ilk müdahaleyi olay yerindeki işçiler yaptı. Yangına müdahale eden işçilerden Mehmet Emin A., Beşir A. ve Mehmet Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında sondaj aracı ile karavan kullanılamaz hale gelirken hafif şekilde yaralanan işçiler ise hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Yangın: 3 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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