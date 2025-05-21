Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında, Birecik ve Siverek ilçelerinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Birecik ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü ve 57 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadeleye yönelik operasyonel faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Yasa Dışı Silahlara Darbe - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?