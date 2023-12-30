 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da yediemin otoparkından çalınan 5 motosikletin hırsızları yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da yediemin otoparkından çalınan 5 motosikletin hırsızları yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bulunan yediemin otoparkından çalınan 5 motosikletin hırsızlık şüphelileri, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlatarak, motosikletlerin farklı kişiler tarafından çalınıp farklı adreslerde saklandığını tespit etti. Operasyon sonucunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.

Şanlıurfa\'da yediemin otoparkından çalınan 5 motosikletin hırsızları yakalandı
30.12.2023 - 10:18,  Güncelleme: 10:20
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yediemin otoparkından 5 motosiklet çalan hırsızlık şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hilvan Yediemin Otoparkında muhafaza altındaki şase numarası kazıntı olan 5 motosikletin çalınması olayı ile ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yapılan kamera çalışmaları ve geniş saha çalışmaları neticesinde, motosikletlerin farklı kişiler tarafından çalınıp farklı adreslerde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, İ.K.(18), Y.E.(19), M.O.(18), S.O.(16), Y.Y.(18) ve B.K.(17) isimli şüpheli şahıslar, 5 farklı adreste çalıntı motosikletler ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Güvenlik, Yakalama, Hırsızlık, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da yediemin otoparkından çalınan 5 motosikletin hırsızları yakalandı - Son Dakika


10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
08:30
37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
07:24
1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak

Son Dakika
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
07:24 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak
05:41 Beşiktaş Belediyesi, Fahreddin Paşa Sokağı'nın adını değiştirdi
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 10:46:44. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yediemin otoparkından çalınan 5 motosikletin hırsızları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement