Şanlıurfa\'da yediemin otoparkından çalınan 5 motosikletin hırsızları yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yediemin otoparkından 5 motosiklet çalan hırsızlık şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hilvan Yediemin Otoparkında muhafaza altındaki şase numarası kazıntı olan 5 motosikletin çalınması olayı ile ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yapılan kamera çalışmaları ve geniş saha çalışmaları neticesinde, motosikletlerin farklı kişiler tarafından çalınıp farklı adreslerde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, İ.K.(18), Y.E.(19), M.O.(18), S.O.(16), Y.Y.(18) ve B.K.(17) isimli şüpheli şahıslar, 5 farklı adreste çalıntı motosikletler ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA