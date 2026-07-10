Namet tesisindeki yangına TOMA\'larla müdahale edildi

Şanlıurfa'da Namet Entegre Besi Et Tesisi'nin yem deposunda çıkan yangına jandarma TOMA'larla müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 30'uncu kilometresinde yer alan Namet Entegre Besi Et Tesisi'nin yem deposunda meydana geldi. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden 14 araç ve 40 personel gönderildi.

İlçe belediyeleri ve jandarma destek verdi

Yangına müdahale eden ekiplere ilçe belediyeleri ve jandarma da destek verdi. İlçe belediyeleri 9 araç ve 15 personel gönderirken İl Jandarma Komutanlığı da TOMA'larını sevk etti. Yangın, takviye ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ŞANLIURFA