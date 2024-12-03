Şanlıurfa\'da Yol Verme Kavgası

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Şanlıurfa'da sürücüler arasında trafikte yaşanan yol verme kavgasını polisler ayırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücülerin yol ortasındaki tartışması kaldırımda tekme tokat kavgaya dönüştü. Bölgede bulunan trafik polisleri, sürücülere müdahale ederek kavgayı ayırdı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA