Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

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Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Siverek ilçe çıkışında 2 araç ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Siverek ilçe çıkışındaki Devlet Hastanesi yakınlarında yaşandı. İki araç ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında ölülerin ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. - ŞANLIURFA