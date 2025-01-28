Şanlıurfa ve Şırnak\'ta PKK/YPG Operasyonu

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Şanlıurfa ve Şırnak'ta PKK/ YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa ve Şırnak'ta PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Örgütsel süreçleri deşifre edilen şahısların faaliyetlerinin akamete uğratılması amacıyla icra edilen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA