Şanlıurfa ve Şırnak'ta PKK/YPG Operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa ve Şırnak'ta PKK/YPG Operasyonu

Şanlıurfa ve Şırnak\'ta PKK/YPG Operasyonu

PKK/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda 3 kişi tutuklandı.

28.01.2025 14:22
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Şanlıurfa ve Şırnak'ta PKK/ YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa ve Şırnak'ta PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Örgütsel süreçleri deşifre edilen şahısların faaliyetlerinin akamete uğratılması amacıyla icra edilen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa ve Şırnak'ta PKK/YPG Operasyonu - Son Dakika

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