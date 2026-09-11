Şanlıurfa Viranşehir\'de döner işletmesindeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gece saatlerinde bir döner işletmesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, gece saat 02.00 sıralarında Kışla Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunan bir döner işletmesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının iş yerinin kapalı olduğu saatlerde çıkması, muhtemel bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, işletme kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.