Santiago'da sele kapılan sürücü, aracının çok sayıda araca çarptığı anları kayda aldı - Son Dakika
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Santiago'da sele kapılan sürücü, aracının çok sayıda araca çarptığı anları kayda aldı

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Şili'de şiddetli yağışların yol açtığı selde aracıyla sulara kapılan sürücü, sürüklendiği anları kayıt altına aldı. Santiago'da sokaklar göle dönerken Mapocho Nehri taştı, Talagante'nin çoğu sular altında kaldı; polis kıyıdaki insanları helikopterle kurtardı, can kaybı yok.

Şili'de şiddetli yağışlar sonucu aracıyla sele kapılan sürücü o anlar anbean kayıt altına aldı.

Şili'de etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Başkent Santiago'da cadde ve sokaklar göle dönerken, bir sürücü ise aracıyla sel sularına kapıldı. Sürücü, aracıyla sürüklendiği anları anbean kayıt altına aldı. Sürüklenen aracın çamurla kaplandığı ve çok sayıda araca çarptığı görüldü.

Mapocho Nehri taştı

Şili'nin orta kesiminde dün etkili olan şiddetli yağış sonucu Mapocho Nehri taşmış, Talagante şehrinin büyük bir bölümü sular altında kalmıştı. Polis, Mapocho Nehri kıyısında yaşayan ve gece boyunca hızla yükselen sulara hazırlıksız yakalanan insanları ve evcil hayvanları kurtarmak için helikopter kullanmıştı.

Sel ve toprak kaymalarının yaşandığı ülkede henüz can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Santiago'da sele kapılan sürücü, aracının çok sayıda araca çarptığı anları kayda aldı - Son Dakika
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