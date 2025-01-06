Şantiyede Kalp Krizi! İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şantiyede Kalp Krizi! İşçi Hayatını Kaybetti

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Manavgat'ta şantiyede kalp krizi geçiren işçi, hastanede hayatını kaybetti. O anlar kamerada.

06.01.2025 12:19
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Şantiyede kalp krizi geçiren işçi bir anda yere yığıldı...O anlar kamerada

Şantiyede kalp krizi geçiren işçi hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı şantiyede yürürken kalp krizi geçiren işçi hastanede hayatını kaybetti. İşçinin yere yığıldığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Manavgat Şelale Su Üretim Tesisinde meydana geldi. Firmada çalışan 50 yaşındaki Aziz Çakmak, yürüdüğü esnada bir anda düşerek başını beton zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalbi durduğu belirlenen Çakmak, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz işçi, hastanede yapılan 1 saati aşkın müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarılar Mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Çakmak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan talihsiz işçinin şantiyede yere yığıldığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, arkadaşlarının yanına yürüyerek gelen Çakmak'ın bir anda düşüp yere yığıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

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