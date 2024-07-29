Şantiyede kuyuya düşen keçi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika
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Şantiyede kuyuya düşen keçi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı

İstanbul Başakşehir'de bir şantiye alanının içerisinde ağzı açık bırakılan kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonu sonucunda kurtarıldı. Kurtarma anları bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Şantiye çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ekipler, keçinin düştüğü kuyuya giderek kurtarma sistemi hazırladı. Uzun süren kurtarma çalışmasının ardından keçi kuyudan çıkartılarak doğaya salındı.

29.07.2024 18:38
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Şantiyede kuyuya düşen keçi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de bir şantiye alanının içerisinde ağzı açık bırakılan kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonu sonucunda kurtarıldı. Kurtarma anları bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir'de bir şantiye alanının içerisinde ağzı açık şekilde bırakılan su kuyusunun içerisine keçi düştü. Sesleri fark eden şantiye çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. Şantiye alanında gelen ekipler, keçinin düştüğü kuyuya giderek kurtarma sistemi hazırladı. Kuyuya düşen keçi, ekiplerin uzun süren kurtarma çalışmasının ardından düştüğü kuyudan çıkartılarak doğaya salındı. Kurtarma operasyonu cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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