Sapanca\'da Cinayet: İş Ortağı Vuruldu

05.05.2026 22:54
Sapanca'da iki iş ortağı arasındaki kavgada Aykut Saban vurularak hayatını kaybetti. Zanlı yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki iş ortağı arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, cinayet zanlısı yakalandı.

Olay, sabaha karşı Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Z.M. (40) ile ortağı olduğu öğrenilen Aykut Saban (37) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabaca ile ortağı Aykut Saban'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Saban'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerine yapılan incelemelerin ardından Saban'ın cansız bedeni morga gönderildi. Z.M. ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aykut Saban'ın cenazesi, bugün Yazlık Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından aile kabristanlığına defnedilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

