Sapanca'da Çöp Kamyonu Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sapanca'da Çöp Kamyonu Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Sapanca\'da Çöp Kamyonu Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir çöp kamyonunun çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

20.12.2024 17:54  Güncelleme: 18:00
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kamyon sürücüsü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaza, dün Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (38) kontrolündeki Sapanca Belediyesi'ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, yaya Solmaz Nalbantoğlu'na (63) çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki çocuk annesi Nalbantoğlu, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Nalbantoğlu bugün öğle namazına müteakip Sapanca Hacımercan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, iki çocuk annesini hayattan koparan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çöp kamyonunun sokak üzerinde yürüyen kadını ezdiği anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Çöp Kamyonu Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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