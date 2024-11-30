Sapanca'da Feci Kaza: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sapanca'da Feci Kaza: Sürücü Tutuklandı

Sapanca\'da Feci Kaza: Sürücü Tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kazada hayatını kaybeden baba uğurlandı, sürücü tutuklandı.

30.11.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde baba ile oğlu ayıran kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtıktan sonra dün akşam saatlerinde polis karakoluna teslim olan kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden baba ise son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem K. (49) kontrolündeki 54 HU 109 plakalı kamyonet ile Feyzi Cahanker idaresindeki 54 EG 109 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Feci kazada Feyzi Cahanker (78) ve oğlu Engin Cahanker (39) motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kanlar içerisinde kalan baba Feyzi Cahanker'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan oğlu Engin Cahanker ise bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Ekrem K., baba ile oğlunu ayıran kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Dün akşam saatlerinde polis karakoluna teslim olan kamyonet sürücüsü Ekrem K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Engin Cahanker'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hayatını kaybeden baba Feyzi Cahanker ise Sapanca Gazipaşa Mahallesi Kestanelik Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, Politika, sakarya, 3-sayfa, Sapanca, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Feci Kaza: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
21:14 Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı
21:12 ATM’lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı ATM'lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı
21:08 Galatasaray’ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı
21:05 Diyanet Vakfının ’Zekat parasıyla toplantı’ iddiası yalan çıktı Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
20:34 Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca’yı istiyoruz Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca'yı istiyoruz
20:26 Van’ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
20:15 Van’da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak Van'da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak
20:04 Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı. Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı.
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 17:43:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sapanca'da Feci Kaza: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.