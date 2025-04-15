Bungalovdaki gizli kameraya soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bungalovdaki gizli kameraya soruşturma

Geniş Video İzle

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda, yatak odası ile jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamera bulunmuştu. Sakarya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

15.04.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramından bir gün önce meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekiplerce, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlatılmıştı.

VALİLİK: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Bungalovdaki gizli kameraya soruşturma
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Sakarya Valiliği, Ramazan Bayramı, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Yatak Odası, Teknoloji, Güvenlik, İnceleme, Politika, Sapanca, sakarya, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bungalovdaki gizli kameraya soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yaman Auto:
    oraya gidenler kendini sorgulasın.her an videoları düşebilir:)) 7 0 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    tarikato marikato badem yağı işi bu 1 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Oteller. umumî tuvaletler.mağazalardaki soyunma kabinleri bu gibi yerlerde dikkatli olunması gerekiyor Maalesef gelişen teknolojiyi kötü niyetli insanlar farklı şekilde kullaniyorlar 1 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    yobaz deşen sen nasıl bir islam düşmanı olduğunun farkında bile değilsin bu ülkede herkes ne tarikata üye ne bademleme ne bilir onu sen biliyorsun bademlendin mi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirspor’un Bölgesel Amatör Lig maçını 20 bin 117 seyirci izledi Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig maçını 20 bin 117 seyirci izledi
Bakan Tekin, Erdoğan’ın talimatına rağmen kendisini durduramadı Özel’e çok sert sözler Bakan Tekin, Erdoğan'ın talimatına rağmen kendisini durduramadı! Özel'e çok sert sözler
Çatalca’da kadın cinayeti Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürüldü Çatalca'da kadın cinayeti! Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Oğuzhan Özyakup’tan Beşiktaşlıları kahreden itiraf Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaşlıları kahreden itiraf
Mantra OM token neden çöktü Yatırımcıların satış iddiası ortalığı karıştırdı Mantra (OM) token neden çöktü? Yatırımcıların satış iddiası ortalığı karıştırdı
AK Parti’den 21 Mart’ın ’Nevruz Bayramı’ ilan edilmesi için kanun teklifi AK Parti'den 21 Mart'ın 'Nevruz Bayramı' ilan edilmesi için kanun teklifi
İstanbul’da yeni kriz Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
WhatsApp ve Instagram’da tarihi değişiklik yaşanabilir WhatsApp ve Instagram'da tarihi değişiklik yaşanabilir
Küçük kız kediye işkence yaptı, annesi gülerek kayda aldı Küçük kız kediye işkence yaptı, annesi gülerek kayda aldı
Ünlü gazeteci Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Yeteneğinden çok şikayetleri var Ünlü gazeteci Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Yeteneğinden çok şikayetleri var
Trump’ı küplere bindirecek karar “İzin vermeyeceğiz“ diyerek yasakladılar Trump'ı küplere bindirecek karar! "İzin vermeyeceğiz" diyerek yasakladılar

12:45 Mehmet Ali Erbil’e yasadışı bahse teşvik suçundan 10 ay hapis cezası Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçundan 10 ay hapis cezası
11:47 Türkiye’nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK’ten inceleme kararı Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı
11:08 Özgür Özel, Erdoğan’a 75 bin TL tazminat ödeyecek Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek
10:18 Uluslararası suç örgütlerine operasyon 13 milyar TL mal varlığına el konuldu Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu
10:13 Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket 38 vekili olan parti baraj altında Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında
17:39 Fenerbahçe, Jin-ho Jo’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Jin-ho Jo'nun sözleşmesini feshetti
17:23 Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
17:21 Aslıhan Tatlı: Eşim saldırıya uğradı, vücudunda kırıklar var Aslıhan Tatlı: Eşim saldırıya uğradı, vücudunda kırıklar var
17:11 Muğla’da 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti Muğla'da 13 yaşındaki kız öğrenci arkadaşını darbetti
17:10 ATM’den para çeken herkesi ilgilendiren düzenleme Rakamlar tümden değişti ATM'den para çeken herkesi ilgilendiren düzenleme! Rakamlar tümden değişti
17:06 Fenerbahçe ve Galatasaray’dan başka rakibi yok Süper Lig’de Selçuk İnan fırtınası Fenerbahçe ve Galatasaray'dan başka rakibi yok! Süper Lig'de Selçuk İnan fırtınası
16:54 Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı
16:47 Taraftarlar şokta Süper Lig’in yıldızı sezonu kapattı Taraftarlar şokta! Süper Lig'in yıldızı sezonu kapattı
16:47 Selin Şekerci uzun süredir mücadele ettiği hastalığı açıkladı Selin Şekerci uzun süredir mücadele ettiği hastalığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2025 13:13:47. #7.11#
SON DAKİKA: Bungalovdaki gizli kameraya soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement