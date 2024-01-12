Sapanca\'da İşyerinde Tartışma: Bir Kişi Bıçaklandı ve Silahla Yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde işyerinde tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra silahla da bacağından yaralayan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Ocak Çarşamba günü gece saatlerinde İstanbuldere Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, M.T. (69) ile iş yerine gelen O.Ö. (53) arasında alacak-verecek meselesi sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda O.Ö., M.T.'yi karnından bıçakladı. Daha sonrasında ise O.Ö., bıçakladığı kişiyi tabancayla bacağından da vurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA