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Sapanca'da İşyerinde Tartışma: Bir Kişi Bıçaklandı ve Silahla Yaralandı - Son Dakika
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Sapanca'da İşyerinde Tartışma: Bir Kişi Bıçaklandı ve Silahla Yaralandı

Sapanca'nın İstanbuldere Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.T. ile O.Ö. arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.Ö., M.T.'yi bıçakladıktan sonra bacağından da vurdu. Yaralanan M.T., hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Jandarma tarafından gözaltına alınan O.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapanca\'da İşyerinde Tartışma: Bir Kişi Bıçaklandı ve Silahla Yaralandı
12.01.2024 - 10:40,  Güncelleme: 10:41
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde işyerinde tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra silahla da bacağından yaralayan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Ocak Çarşamba günü gece saatlerinde İstanbuldere Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, M.T. (69) ile iş yerine gelen O.Ö. (53) arasında alacak-verecek meselesi sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda O.Ö., M.T.'yi karnından bıçakladı. Daha sonrasında ise O.Ö., bıçakladığı kişiyi tabancayla bacağından da vurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Sakarya, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da İşyerinde Tartışma: Bir Kişi Bıçaklandı ve Silahla Yaralandı - Son Dakika


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