Sapanca\'da jandarma kontrolünde 11 küçükbaş hayvan belgesiz sevk edilirken yakalandı

Sapanca'da jandarma kontrolünde 11 küçükbaş hayvan belgesiz sevk edilirken yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sapanca Otoyol Gişeleri'nde jandarmanın durdurduğu kamyonette 11 küçükbaş hayvanın Veteriner Sağlık Raporu olmadan sevk edildiği tespit edildi. Sorumlular hakkında 5996 sayılı kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette 11 küçükbaş hayvanın Veteriner Sağlık Raporu olmadan sevk edildiği tespiti üzerine sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sapanca Otoyol Gişelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde durdurulan kamyonette bulunan 11 küçükbaş hayvanın Veteriner Sağlık Raporu olmadan sevk edildiği tespit edildi. Hayvanların belgesiz sevki sebebiyle sorumlular hakkında 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun' çerçevesinde yasal işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?