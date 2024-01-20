Sapanca\'da kamyonet ile çarpışan otomobil ezildi, sürücü yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile çarpışan Tofaş marka otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. kontrolündeki 34 JP 042 plakalı kamyonet ile B.D. idaresindeki 54 SL 207 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kamyonetin altına girerek adeta kağıt gibi ezilen Tofaş marka otomobilin sürücüsü B.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü B.D., Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA