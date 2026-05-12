Sapanca'da Otel Havuzunda Fenalaşan Kadın Hayatını Kaybetti

12.05.2026 01:06
35 yaşındaki Elif Nur Olgun, lüks otelin havuzunda fenalaşarak hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde lüks bir otelin havuzunda fenalaşan 35 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesinde bulunan NG Güral isimli lüks otelde meydana geldi. Eşi ile birlikte otelin kapalı havuzda yüzen Elif Nur Olgun (35) havuzda fenalaşması üzerine eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilen ve kalp rahatsızlığı olduğu öne sürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

