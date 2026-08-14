Sapanca\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 FC 094 Fiat Tofaş marka otomobil, 06 AAB 682 hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanırken, araçların parçaları ve camlar yola saçıldı. Yolun daraldığı bölgede gerçekleşen kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Çekici yardımı ile hasarlı araçların yoldan kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.