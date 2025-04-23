Şarampole Uçan Araçta Sigara Tiryakiliği

Böyle tiryakilik görülmedi: Şarampole uçan araçtan yaralı kurtarıldı, sedyede sigara yaktı

D140'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D140 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Ekipler, araç içerisinde yaralanan 2 kişiyi kurtarmak için seferber olurken, yaralı bir kişinin ise yaralı halde sedyede sigara yakmaya çalıştığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

Hayrete düşüren olay, D140 kara yolu Akbalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünden Kuzuluk istikametine doğru seyir halinde olan M.K. kontrolündeki 34 MID 081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese ulaşan ekipler, kazada aralanan M.K. ile E.K.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve sedye ile ambulansa taşınan kazazedelerden birinin ise sigara yakmaya çalıştığı anlar hayrete düşürdü. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralı şahsın sedyede sigara yaktığı anlar kamerada

Yaralı kazazedenin ekipler tarafından sedye ile ambulansa taşıdığı esnada sigara yakmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Ekiplerin ise "Sigara yakma" diyerek şahsın yakmaya çalıştığı sigarayı elinden alarak yere attığı görüldü.