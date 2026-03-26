Sarıgöl'de Öğrenci Servislerine Denetim

26.03.2026 07:05
Sarıgöl'de öğrenci servisleri denetlendi, güvenlik ve mevzuat kuralları titizlikle incelendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenci servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, güvenlik ve mevzuat kuralları titizlikle incelendi. Öğrencilerin güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, ekipler adeta seferber oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçları mercek altına alındı. Denetime İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Şen başkanlık ederken, jandarma personeli Ramazan Altıntaş ve Hasan Ayaz ile emniyet güçleri de katıldı.

Denetimler sırasında servis araçlarının teknik yeterlilikleri, ruhsat ve evrakları ile sürücü belgeleri tek tek kontrol edildi. Ayrıca araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanları ve öğrenci taşıma kurallarına uygunluk da detaylı şekilde incelendi.

Yetkililer, yapılan kontrollerde sürücülere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını belirterek, denetimlerin öğrencilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
Kayseri’de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Kayseri'de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi

07:02
Trump, Netanyahu’nun İran’ı kana bulayacak teklifini reddetti
Trump, Netanyahu'nun İran'ı kana bulayacak teklifini reddetti
04:35
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı
04:31
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
04:20
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
03:05
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
23:45
İşte fenomen Kübra Karaaslan’ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
İşte fenomen Kübra Karaaslan'ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
