Sarıyer'de bisikletli gençlere 'uyarı' dayağı kamerada: Polis saldırganı yakaladı - Son Dakika
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Sarıyer'de bisikletli gençlere 'uyarı' dayağı kamerada: Polis saldırganı yakaladı

İstanbul Emirhan Sahili'nde bisiklet süren iki genç, yolu işgal ettiği için uyardıkları adamın saldırısına uğradı. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

12.07.2024 22:44
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Sarıyer'de bisikletli gençlere "uyarı" dayağı kamerada: Polis saldırganı yakaladı

Bisikletli iki genç yolu işgal ettiği için uyardıkları adamın saldırısına uğradı

Taksiyle kaçan şahsı polis kıskıvrak yakaladı

İSTANBUL - İstanbul Emirhan Sahili'nde arkadaşı ile birlikte bisiklet süren 15 yaşındaki çocuk, bisiklet yolundan yürüdüğü için uyardıkları adamın saldırısına uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken, taksiyle kaçan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 8 Temmuz'da Emirgan Sahilde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç. arkadaşı ile Emirgan sahilden Baltalimanı istikametine bisiklet yolunda seyir halindeyken yaya olan bir vatandaşı yollarından gittiği için uyardı. Uyarı üzerine şahısla, ikinci genç arasında tartışma çıktı.

Vurduğu çocuk motorun üstüne düştü

Tartışmanın ardından şahıs A.C.'yi yumruklayarak darp etti. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken olay anı çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, A.C. ve arkadaşı F.Y.Ç.'nin bisiklet yolundan yürüyen şahısla arbede yaşadıkları ve şahsın darbettiği anlar gözüküyor.

"Çocuğa tekme atınca çocuk yere düştü"

Olaya şahit olan ve ardından ayırmak için koşan Mehtap Yavuz, "Ben olayı karşıdan gördüm. Çocuklar bisiklet yolunda ilerlerken, beyefendi ailesiyle önden yürüyordu. Normalde bisiklet yolu bisiklete ait. Beyefendi çocuğa tekme atınca çocuk yere düştü. Ardından yumrukla vurmaya başladı. Önce müdahale etmek istemedim tartışıyorlar diye. Sonra dayanamadım benim de o yaşlarda çocuğum var sonuçta benim çocuğumun da başına gelebilirdi. Beyefendiye 'Senin de çocukların var gözleri önünde yapma bu şekilde' dedim. Sanırım sonra adamın eşi taksi çağırdı ve yürüdükleri yolun tam tersi istikametine doğru gitmeye başladılar. Beyefendi haksız olduğunun farkındaydı. O çocuğa da o şekilde yapmaya da kesinlikle hakkı yoktu" dedi.

Dayakçı şahıs adliyeye sevk edildi

Öte yandan A.C.'nin şikayeti üzerine saldırgan Adem A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve "kasten yaralama" ile "tehdit-hakaret" suçlarından adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de bisikletli gençlere 'uyarı' dayağı kamerada: Polis saldırganı yakaladı - Son Dakika

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