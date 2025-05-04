Sarıyer'de Çöken Yolda Onarım Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti - Son Dakika
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Sarıyer'de Çöken Yolda Onarım Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti

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İstanbul Sarıyer'de meydana gelen yol çökmesi sonrası onarım çalışmaları gece saatlerinde de sürdürüldü. Güvenlik önlemleri alınarak trafiğe kapatılan güzergah üzerinde belediye ekipleri dolgu ve onarım işlemlerine devam etti.

04.05.2025 05:37  Güncelleme: 05:41
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Sarıyer'de çöken yolda yapılan onarım çalışmaları gece boyu devam etti

İSTANBUL - Sarıyer'de dün gece saatlerinde çökme meydana gelen ve gün boyu çalışmaların sürdürüldüğü yolda, gece saatlerinde de onarım işlemleri devam etti.

Sarıyer Eski Büyükdere Caddesi'nde dün gece saatlerinde çökme meydana gelmişti. Çökme sonrası bölgede gün boyu belediye ekipleri tarafından sürdürülen dolgu ve onarım çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Polis ve zabıta ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çevresinde çalışmalar sürdürülürken çöken yolun bulunduğu güzergah trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Çöken Yolda Onarım Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti - Son Dakika

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