Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı

Sarıyer\'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1\'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı

Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı.

19.02.2024 23:06  Güncelleme: 23:08
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Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı

Kaynak: İHA

Sarıyer, İETT, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de feci kaza: Çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı - Son Dakika
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