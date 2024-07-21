Sarıyer'de Gençleri Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sarıyer'de Gençleri Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmak için denize giren Ali Topçu, dalgalara kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Topçu, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kısırkaya Plajı'nda boğulma vakalarının olduğunu belirten bir tanık, denize girerken dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

21.07.2024 17:51
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Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmak için denize giren Ali Topçu, dalgalara kapıldı. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Topçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç arkadaş serinlemek için denize girdi. Denize giren gençler bir müddet sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başlayınca gençlerin yardımına plajda bulunan Ali Topçu koştu. Cankurtaranın henüz görevine başlamadığı sahilde Topçu, denizde çırpınan iki genci kurtardı. Ardından üçüncü genci de kurtarmak isterken Topçu, dalgalara kapıldı ve sudan çıkamadı. Çevredekilerin tarafından denizden çıkarılan Topçu için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sahildeki ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Topçu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ali Topçu'nun cenazesi, Şirinevler Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Rize'ye götürülecek.

"Kısırkaya'da denize girerken dikkat ediyoruz"

Kısırkaya'da boğulma vakalarını duyduğunu söyleyen Emre Aslan, "Sabahki boğulma vakasına şahit olmadım ama Kısırkaya'da boğulma vakalarının olduğunu duyuyorum. Burada denize girerken dikkat ediyoruz. Genelde kıyıda yüzmeye çalışıyoruz ve denizde çok açılan arkadaşları uyarıyoruz. Dikkat edilmesi gerekiyor çünkü denizi Karadeniz ve milletimiz de yüzmeyi çok iyi bilmiyor. Ben bile yüzmeyi biliyorum desem bile çok açılmıyorum. Deniz bu seni alıp götürür" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Topçu, Sarıyer, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Gençleri Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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