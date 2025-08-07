Sarıyer'de Hızla Giden Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
Sarıyer'de Hızla Giden Araç Kaza Yaptı

Sarıyer\'de Hızla Giden Araç Kaza Yaptı
07.08.2025 21:00
Sarıyer'de aşırı hız yapan otomobil, başka bir araca çarptı; bir kişi yaralandı.

Sarıyer'de sürücüsünün aşırı hız yaptığı ileri sürülen otomobil, önce bir araca ardından bariyere çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BNZ 679 plakalı otomobilin sürücüsü cadde üzerine hızla ilerlediği esnada önünde normal hızla seyreden 34 GDA 039 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlerin sol tarafına çarptı ardından savrularak kaldırıma vurdu. Hız yaptığı ileri sürülen aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çevre güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Hızla Giden Araç Kaza Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sarıyer'de Hızla Giden Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
