Sarıyer\'de Kamyonet Ağaca Çarptı

Sarıyer'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kamyonet, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza, 23.00 sıralarında Sarıyer Hacıosman Mahallesi Hacıosman Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Damperinin ağaca takıldığı kazada kamyonetin şoför kabini yere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kaza sonrası bölgede trafik oluştu. Polis ekipleri trafiğin akışını kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Ağaca vuran kamyonetin önce şoför kabini kaldırıldı. Ardından kamyonetin de kaza alanından çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza hakkında yetkililer inceme başlattı. - İSTANBUL