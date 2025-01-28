Sarıyer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Kadir Erçok, otomobil ile yaptığı kafa kafaya çarpışmanın ardından hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayda otomobilde hasar oluşurken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

28.01.2025 20:58  Güncelleme: 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Sarıyer ilçesi Poligon Mahallesi Çeşminaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 34 MPT 110 plakalı Skoda marka otomobil ile karşı yönden gelen Kadir Erçok idaresindeki 34 LU 8990 plakalı Honda marka motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, motokuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Kadir Erçok yerde metrelerce sürüklendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale ekipler tarafından olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alırken, aracın ve motosikletin olay yerinden çekilmesi için çekici çağrıldı. Kazada ağır yaralanan Kadir Erçok'un kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Emirgan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sarıyer\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, İnceleme, Otomobil, istanbul, Sarıyer, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Subasi:
    çok üzücü durum fakat kuryeleri zaman ile yarıştırıyorlar ve her gün bu tür kazalarla yüzleşiyorlar 16 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    yayıncı fazla beğeni alan muhalif yorumları tümden kaldırıyor işine gelmedimi makarnacı yayıncı :) 8 3 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    fake yardımlarında yetmeyince muhalif yorumları silmeye başladın 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:45:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.