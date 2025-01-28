Sarıyer\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

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İstanbul Sarıyer'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Sarıyer ilçesi Poligon Mahallesi Çeşminaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 34 MPT 110 plakalı Skoda marka otomobil ile karşı yönden gelen Kadir Erçok idaresindeki 34 LU 8990 plakalı Honda marka motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, motokuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Kadir Erçok yerde metrelerce sürüklendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale ekipler tarafından olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alırken, aracın ve motosikletin olay yerinden çekilmesi için çekici çağrıldı. Kazada ağır yaralanan Kadir Erçok'un kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Emirgan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.