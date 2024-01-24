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Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü - Son Dakika
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Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü

Sarıyer'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak yerinden söktü. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan kadın bayıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken kaza trafiği etkilemedi. Polisler olayla ilgili inceleme başlattı.

24.01.2024 - 19:24,
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Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü

İSTANBUL - Sarıyer'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak yerinden söktü.

Kaza, Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde saat17.00'da sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan Seat Leon marka araç ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında bulunan kadın bayıldı. Ağaç çarpma sonrası yerinden söküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bayılan kadını hastaneye kaldırırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken kaza trafiğe etki etmedi. Polisler olayla ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer\'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü
Kaynak: İHA
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Büyükdere Caddesi, Sarıyer, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü - Son Dakika


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