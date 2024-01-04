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Sarıyer'de lüks bir villanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Sarıyer'de lüks bir villanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Sarıyer Kumköy Kamışlıkdere Sokak'ta bulunan bir villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, villanın çatısında hafif çaplı hasar meydana geldi.

Sarıyer\'de lüks bir villanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
04.01.2024 - 16:39,
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Sarıyer'de lüks bir villanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre saat 12.30 sıralarında Sarıyer Kumköy Kamışlıkdere Sokak'ta bulunan bir villanın çatısında yangın çıktı. Bacadan sıçrayan kıvılcımların çatıya sıçramasıyla çıkan yangını fark eden görevliler, villa sakinlerini dışarıya çıkmaları için uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında villanın çatısında hafif çaplı hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de lüks bir villanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika


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