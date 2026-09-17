Sarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralı

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Sarıyer’de okul servisi duvara çarptı: 1 yaralı
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İstanbul Sarıyer’de okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

İstanbul Sarıyer'de okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada servis şoförü yaralandı.

Kaza, Merkez Mahallesi Sarıdağ Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra yoluna devam eden 68 yaşındaki Dursunali İ. idaresindeki 34 LAT 558 plakalı okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis şoförü Dursunali İ. başından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı servis şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil Durumİstanbul3. SayfaSarıyerSon Dakika

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