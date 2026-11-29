Sarıyer'de plakasız bir motosikletle gelen 2 kişi, dönercinin önünde duran 19 yaşındaki gence tabancayla 3 el ateş etti. Saldırıda mermilerden biri gencin başını sıyırdı ve yaralanmasına yol açarken, iş yerinin camına da mermi isabet etti.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Enver Paşa Caddesi'nde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir dönercinin girişinde duran 19 yaşındaki Muhammet Ali A.'ya, plakasız motosikletle gelen 2 kişi tarafından tabancayla 3 el ateş edildi. Açılan ateş sonucu mermilerden biri gencin başını sıyırırken, diğer iki mermi dönercinin camına isabet etti. Saldırıda genç yüzünden hafif şekilde yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede ve iş yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, plakasız motosikletle olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.