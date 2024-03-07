Sarıyer'de Şüphelilerin Rastgele Ateş Açtığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Şüphelilerin Rastgele Ateş Açtığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sarıyer'de 2 şüpheli otomobilin kaputuna sakladıkları tabanca ile durdukları yolda etrafa rastgele ateş açtı. Şahısların ateş açtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde meydana geldi. Şahıslar araçtan indikten sonra kaputu açarak sakladıkları tabanca ile yoldan geçen bir araca ateş açtı. Daha sonra etrafa rastgele ateş açan şahıslar araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

07.03.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de 2 şüpheli otomobilin kaputuna sakladıkları tabanca ile durdukları yolda etrafa rastgele ateş açtı. Şahısların ateş açtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahıyla yolda seyir halinde olan 2 şüpheli aracını yol kenarına çekerek araçtan indi. Şahıslar daha sonra aracın kaput kısmını açarak sakladıkları tabanca ile yoldan geçen bir araca doğru ateş açtı. Daha sonra etrafa rastgele ateş açan şahıslar daha sonra araca bindi. Araç ile olay yerinden uzaklaşan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçla yol kenarında duran şahısların kaputtan çıkardıkları tabanca ile ateş açtıkları ve daha sonrada araç ile olay yerinden ayrıldıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Şüphelilerin Rastgele Ateş Açtığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
13:35 Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
14:11 Hadise, Mert Ayaydın ile ilişki iddialarını yalanladı Hadise, Mert Ayaydın ile ilişki iddialarını yalanladı
14:01 ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00’e uzattı ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00'e uzattı
13:54 Seçim dolandırıcıları iş başında Bu mesaja dikkat Seçim dolandırıcıları iş başında! Bu mesaja dikkat
13:20 Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:27 Milyonluk vurgunda 3. duruşma Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak Milyonluk vurgunda 3. duruşma! Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak
11:08 Özel okullarda ücretsiz ders kitapları zorunlu olacak Özel okullarda ücretsiz ders kitapları zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 14:31:45. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Şüphelilerin Rastgele Ateş Açtığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement