Sarıyer'de Tehlikeli Yolculuk: Motosikletli Çocuklarına Kask Takmadı - Son Dakika
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Sarıyer'de Tehlikeli Yolculuk: Motosikletli Çocuklarına Kask Takmadı

Sarıyer Ayazağa'da bir motosikletli, önüne ve arkasına oturttuğu iki çocukla tehlikeli bir yolculuk yaptı. Yolculuk sırasında sürücünün kask takarken çocukların kask takmadığı görüldü. Bu tehlikeli yolculuk çevredeki sürücüler tarafından kaydedildi ve tepki çekti.

27.06.2024 10:08
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Sarıyer'de bir motosikletlinin arkasına ve önüne oturttuğu iki çocukla yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Yolculuk sırasında adamın kafasında kask olduğu, çocuklar için ise hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Sarıyer Ayazağa'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir motosikletli, önüne ve arkasına oturttuğu iki çocukla yolculuk yaptı. Motosikletlinin çocuklarla yaptığı tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Sürücünün kask taktığı motosiklette seyahat eden çocukların ise kaskının olmadığı görüldü. Sürücünün çocuklarla yaptığı tehlikeli yolculuk tepki çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ayazağa, Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Tehlikeli Yolculuk: Motosikletli Çocuklarına Kask Takmadı - Son Dakika

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