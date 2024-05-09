Sarıyer'de Uygulama Yapan Polislerin 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheli Sürücü Araçlara Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer'de Uygulama Yapan Polislerin 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheli Sürücü Araçlara Çarptı

Sarıyer\'de Uygulama Yapan Polislerin \'Dur\' İhtarına Uymayan Şüpheli Sürücü Araçlara Çarptı

Sarıyer'de uygulama yapan polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli sürücü, ara sokakta park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kadın yaralanırken otomobilde bir adet silah ve bıçak bulundu. Şüpheli sürücü, kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

09.05.2024 04:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de uygulama yapan polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli sürücü, ara sokakta park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kadın yaralanırken otomobilde bir adet silah ve bıçak bulundu. Şüpheli sürücü, kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçeköy Yolu'nda uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan 34 GVP 053 plakalı otomobil sürücüsü, 'Dur' ihtarına uymayarak uygulamadan kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken şüpheli sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmek istedi. İnönü Caddesi'ne aşırı hızlı girdiği iddia edilen şüpheli bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki bir araç bina girişindeki doğalgaz kutusuna çarparken, yaşanan kazada 5 araç hasar gördü.

Uygulamadan kaçan otomobilde bir adet silah ve bıçak bulundu

Polis uygulamasından kaçan ve ara sokakta araçlara çarparak duran otomobilde bulunan 2 kadın hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü ise aracı kullanmadığını iddia ederken, polis ekipleri çelişkili ifade veren sürücüyü kelepçeleyerek ifadesi alınmak gözaltına aldı. Öte yandan araçta yapılan incelemelerde, bir adet silah ve bıçak bulundu. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Yaşanan kazada, park halindeki 4 otomobil, şüphelinin kullandığı otomobil ve doğalgaz kutusu hasar gördü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sarıyer, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Uygulama Yapan Polislerin 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheli Sürücü Araçlara Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 Sevan Nişanyan’dan skandal paylaşım Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk’e hakaret etti Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti
23:08 Tel Aviv’de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale Tel Aviv'de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
20:51 İsrail’den silah sevkiyatını durduran ABD’ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
00:35 Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
23:20 Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu Talisca, geri dönmek istiyor Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:47 Kongo’da bombalı saldırı Ölenler arasında kadın ve çocuklar da var Kongo'da bombalı saldırı! Ölenler arasında kadın ve çocuklar da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 06:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Uygulama Yapan Polislerin 'Dur' İhtarına Uymayan Şüpheli Sürücü Araçlara Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement