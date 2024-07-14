Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda 1 kişi boğuldu, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika
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Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda 1 kişi boğuldu, kayıp 1 kişi aranıyor

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Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda dün akşam saatlerinde denize giren 2 kişi gözden kayboldu. Kurtarma çalışmaları sonucunda Recep Kurban'ın cesedine ulaşılırken, boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Günay kurtarıldı. Ersin Oral ise hala kayıp ve arama çalışmaları devam ediyor.

14.07.2024 16:10
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Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda 1 kişi boğuldu, kayıp 1 kişi aranıyor

İSTANBUL - Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda dün akşam saatlerinde denize giren 2 kişi gözden kayboldu. Onları kurtarmak için denize giren Recep Kurban ise boğularak hayatını kaybetti. Kurban'ın cesedine dün akşam saatlerinde ulaşılırken, boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Günay da jandarma sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ersin Oral'ı ise arama çalışmaları havadan ve denizden sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ersin Oral ve arkadaşı Mustafa Günay denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. O sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Oral'ı ve arkadaşını kurtarmak için denize girdi ancak bir süre sonra Recep Kurban da dalgalar arasında gözden kayboldu.

Boğulma tehlikesi olan gençleri kurtarmak isterken boğuldu

Yaşanan olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde dün akşam Kurban'ın cansız bedenine ulaştı. Kaybolan Oral'ı kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından aramalar gün boyu sürdü ancak Oral'a henüz ulaşılamadı. Oral ile denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Mustafa Günay ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Oral'ı kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinden yeniden başladı ve sürüyor.

(DCC-GŞ-ÖFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda 1 kişi boğuldu, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika

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