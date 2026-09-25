Şarkikaraağaç\'ta 3 şüpheli cezaevine teslim edildi, 620 kullanımlık kağıt bulundu

Şarkikaraağaç'ta 3 şüpheli cezaevine teslim edildi, 620 kullanımlık kağıt bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkikaraağaç'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirtilen 3 şüpheli jandarma operasyonunda yakalandı. Aramalarda 620 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi; adli makamlara sevk edilen şüpheliler cezaevine teslim edildi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma ve takip gerçekleştirildi. Bu kapsamda Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirtilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan aramalarında 620 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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