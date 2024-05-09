Şarkikaraağaç\'ta Kavga Sonucu Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 2 kişi arasında çıkan kavgada ağır yaralanan adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 4 Mayıs'ta Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Kılıç (50) ile Adem Ö. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesinin ardından Süleyman Kılıç, kafasına yumruk darbesi alarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kılıç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavisinin 5'nci gününde hayatını kaybetti.

Öte yandan, Kılıç'ı darp eden Adem Ö, ekipler tarafından gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ISPARTA