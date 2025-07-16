Şarköy'de Orman Yangını Sürekliyordu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını sabaha kadar devam etti.

Dün öğleden sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler gece boyunca yoğun çaba harcayarak alevlere müdahale etti. Yangın bölgesinde çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi görev aldı. Gece boyu süren çalışmalarda zaman zaman yorgun düşen bazı ekipler kısa süreli molalarla dinlenmek zorunda kaldı.

Yangın bölgesinden gelen görüntülerde alevlerin ormanı sardığı, gökyüzünü dumanın kapladığı ve ekiplerin yoğun çalışması yer alıyor. Yangında alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması dikkat çekti.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların gün boyu devam edeceği öğrenilirken bugün sabah erken saatlerde havadan müdahalenin de devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ