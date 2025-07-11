Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesi Nuran Güner Batı Seddi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Ş.G.'nin kullandığı 59 AAZ 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Şarköy'de Otomobil Dereye Uçtu - Son Dakika
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