Şarköy\'deki Yangın Kontrol Altında

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 42. saatte kısmen kontrol altına alındı.

15 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Tarım arazilerinden ormanlık alana sıçrayan alevlere, havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti. Zaman zaman yerleşim alanlarına yaklaşan yangın nedeniyle 2 mahallede tedbir amaçlı tahliyeler yapıldı. Ekiplerin aralıksız müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, geniş bir alanın kül olduğu yangın bölgesi havadan görüntülendi. Yanan alanın büyüklüğü ve doğaya verdiği tahribat havadan net şekilde gözlemlendi. - TEKİRDAĞ