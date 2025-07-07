Sarp Sınır Kapısı\'nda Tır Sürücülerinden Tepki

Gürcistan'ın NCTS kurallarına uymaması ve Türk teminatlarını tanımaması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'nda toplanan tır sürücüleri, artan mağduriyetlerine dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı.

Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde faaliyet gösteren tır sürücüleri, Sarp Sınır Kapısı'nda bir araya gelerek Gürcistan'ın geçişlerde uyguladığı kısıtlamalara tepki gösterdi. Sürücüler, uluslararası kurallara uyulmadığını belirterek, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi.

Gürcistan'ın, 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Yeni Ortak Transit Sistemi'ne (NCTS) dahil olmasına rağmen sistemin gereklerini yerine getirmediği, Türk teminatlarını tanımadığı ve NCTS kurallarını ihlal ettiği ifade edildi. Bu durumun geçişlerde ciddi aksamalara neden olduğu bildirildi.

Ortak basın açıklamasını lojistik yöneticisi ve gümrükleme şirketi sahibi Ferdi Gümüşkaya okudu. Açıklamada, bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 230 gümrük firması ve taşımacılık çalışanının sorunlar nedeniyle iş yapamaz hale geldiği belirtildi.

Gümüşkaya, Gürcistan'ın uluslararası teminat kurallarına uymaması nedeniyle Türk taşımacıların yük taşımada aracı firmalara yönelmek zorunda kaldığını, bunun da taşıma maliyetlerini artırarak sektörü ekonomik çıkmaza sürüklediğini ifade etti.

Tır sürücüleri tarafından yapılan açıklamada, "Yabancı tırlar Türkiye'ye yük getiriyor ancak dönüşte çok düşük fiyatlarla taşıma yapabiliyor. Bu da haksız rekabet doğuruyor. Türk taşımacılar iş bulmakta zorlanıyor, birçok firma iflasın eşiğine geliyor" denildi.

Öte yandan, yaklaşık 500 Türk tırının Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki Kırmızı Köprü Sınır Kapısı'nda 10 gündür bekletildiği bildirildi. Sürücüler, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi" - ARTVİN