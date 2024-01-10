Sattığı uyuşturucu ele geçince tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kişiye sattığı uyuşturucu ele geçen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde M.K.A. isimli şahıstan 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturma devamında M.K.A.'ya uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen Y.K.H. isimli şahsın Hürriyet Mahallesi'ndeki evininde arama yapıldı. Yapılan aramada, 4 parça halinde 4,85 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Y.K.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.