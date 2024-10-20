Savur'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi

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Mardin'in Savur ilçesinde 2 mahalle, 2 gün süre ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Savur ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan bölgelerde, Yeşilalan ve Pınardere Mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 20 Ekim 2024 -21 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 gün süre ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların, bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince söz konusu yasağa vatandaşların uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. - MARDİN