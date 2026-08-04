Sebte'deki Göçmen Krizi

Sebte lideri Juan Jesus Vivas, düzensiz göçmen akınının yaşandığı şehirde 3 bin ila 5 bin göçmenin kaldığını açıkladı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsündeki Sebte'ye Fas sınırından yaşanan göçmen akını gündemdeki yerini koruyor. Sebte lideri Juan Jesus Vivas yerel medyaya yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Sebte'ye giren düzensiz göçmenlerin çoğunun Fas'a dönmesinin ardından Sebte'de 3 bin ila 5 bin göçmenin kaldığını ifade etti. Vivas, biri yetişkinler, diğeri de çocuklar için olan 2 göçmen kabul merkezinin kapasitesini aştığını aktardı.

Göçmen akını sırasında 83 kişi öldü

İspanya yönetimi dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 69 bin 500 göçmenin Fas'a döndüğünü açıklamıştı. Göçmenlerin çoğu, dükkanların kapanması nedeniyle yiyeceksiz kaldıklarını ve İspanya anakarasına seyahat edemediklerini söyleyerek Sebte'den ayrıldıklarını belirtmişti. Göçmen akını sırasında sınırın İspanya tarafında 72, Fas tarafında 11 ölüm olmak üzere 83 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. Göç dalgası 84 bin nüfuslu Sebte'de hayatı felç etmiş, bazı ülkelerin İspanya'yı suçlamasıyla AB genelinde siyasi bir krize de yol açmıştı. AB içişleri bakanları, Sebte krizi gündemiyle bugün acil toplantı gerçekleştirecek.