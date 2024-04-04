Şehirlerarası yolda bozulan otomobili böyle çekti
BURSA - Bursa'da şehirlerarası yolda arıza yapan otomobilin tehlikeli şekilde çekilmesi kameraya kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa- Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan otomobili şehirlerarası yolda hafif ticari araç tehlike saçarak çekti. Zaman zaman süratli şekilde giden sürücü, yürekleri ağza getirdi. O anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehirlerarası yolda bozulan otomobili tehlikeli şekilde çekti - Son Dakika
Hatay Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, lüks marka 2 araçla 14 Suriye uyruklu göçmeni illegal yollarla ülkeye sokmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisi, seyir halindeki aracın motor kısmına oturup arızayı bulmaya çalışırken amatör kameraya yansıyan tehlikeli anlar yaşadı. Tamirci, motor kısmında metrelerce seyretti.
Güngören'de yaşanan bir olayda, yaya ve taksi şoförü arasında çıkan geçiş hakkı tartışmasında, taksi şoförü tarafından darp edilen yayayı yakalandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.
Arnavutköy'de gerçekleşen muhtarlık seçimi sırasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çatışmayla ilgili 9 şüpheliyi yakaladı ve 4 şüpheli tutuklandı.
Kilis'in Bilal Habeş Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.V. idaresindeki otomobil ile Z.T. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.T. ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Yaralı, ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Diyarbakır'da bir ay içerisinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 854 kilo 809 gram uyuşturucu madde ve bin 372 adet uyuşturucu hap çeşidi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 764 şüpheli gözaltına alındı ve 74 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca skank maddesi, esrar, metamfetamin, sentetik ecza, kokain, eroin, ecstasy, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği gibi çeşitli uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru, beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da meydana gelen olaylarla ilişkili olarak 14 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bölücü terör örgütü (BTÖ) adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-20' operasyonlarıyla yakalandı' dedi. Yerlikaya, terör eylemlerine göz açtırmayacaklarını ve güvenlik güçlerinin mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, akü hırsızlığı yapan şahıslar 42 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda yakalandı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekiplerin 8 farklı iş yeri, ikamet ve KGYS'ye ait 42 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda şüpheliler tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin refüje çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Gölbent Mahalle Muhtarı Ahmet Yemiş'in yeğeni olduğu öğrenildi.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanında çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır, memleketi Erzincan'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda vatandaş ve İstanbul'dan gelen akrabaları cenazeye katıldı. Binali Çayır'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 8 sanığın tutukluluklarının devamına karar verildi. Mahkeme kararda sanıkların kaçma şüphesi olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?