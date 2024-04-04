Şehirlerarası yolda bozulan otomobili tehlikeli şekilde çekti - Son Dakika
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Şehirlerarası yolda bozulan otomobili tehlikeli şekilde çekti

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Bursa'da şehirlerarası yolda arıza yapan otomobilin tehlikeli şekilde çekilmesi kameraya kaydedildi. Arıza yapan otomobili çeken hafif ticari araç, süratli bir şekilde ilerleyerek diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

04.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:02
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Şehirlerarası yolda bozulan otomobili böyle çekti

BURSA - Bursa'da şehirlerarası yolda arıza yapan otomobilin tehlikeli şekilde çekilmesi kameraya kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa- Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan otomobili şehirlerarası yolda hafif ticari araç tehlike saçarak çekti. Zaman zaman süratli şekilde giden sürücü, yürekleri ağza getirdi. O anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehirlerarası yolda bozulan otomobili tehlikeli şekilde çekti - Son Dakika

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