Şehit İlhan Ongan’ın ailesine anlamlı ziyaret

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, şehit İlhan Ongan'ın ailesini ziyaret etti.

Müdür Çağlar, 2025 yılında Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesi ile bir araya geldi. Ziyarette şehit ailesiyle sohbet eden Çağlar, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Çağlar, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olmaya, onların hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kıymetli ailelerine sağlık ve huzur diliyoruz. Şehitlerimizin emaneti, bizim en kıymetli emanetimizdir" dedi.