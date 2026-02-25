Şehit Pilot İbrahim Bolat İzmir'de Defnedildi - Son Dakika
Şehit Pilot İbrahim Bolat İzmir'de Defnedildi

Şehit Pilot İbrahim Bolat İzmir\'de Defnedildi
25.02.2026 17:32  Güncelleme: 17:41
Balıkesir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın naaşı İzmir'de toprağa verildi.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden gece saat 00.50 sıralarında havalanan F-16 tipi savaş uçağı kalkıştan 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğradı. Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit pilotun naaşı saat 11.00'de Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirildi. Çiğli'deki evinde helallik alınmasının ardından şehit pilotun cenazesi, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, İzmir, Pilot, Kaza, Son Dakika

