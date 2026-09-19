Şehit polis memuru ilk görev yeri Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit polis memuru ilk görev yeri Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit polis memuru ilk görev yeri Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı
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Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında olay yeri inceleme çalışması yaptığı sırada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, eşinin memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında olay yeri inceleme çalışması yaptığı sırada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, eşinin memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya için Şebinkarahisar ilçesine bağlı Avutmuş Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, mesai arkadaşları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrağına sarılı naaşın başında şehidin ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi Pembe Sarıyalçınkaya, törene eşinin polis üniformasını giyerek katılırken, 7 yaşındaki oğlu Sabri Gökbörü de polis kıyafetiyle babasının cenaze töreninde yer aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Sarıyalçınkaya'nın cenaze namazı, öğle namazının ardından Avutmuş Mahallesi Merkez Camii'nde kılındı. Namazın ardından şehidin naaşı, eşinin ailesine ait kabristanlığa götürülerek burada toprağa verildi.

27 Nisan 1988 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Batuhan Sarıyalçınkaya, 23 Eylül 2016 tarihinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Daha sonra Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Sarıyalçınkaya, son olarak Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapıyordu.

17 Eylül tarihinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından olay yerinde inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya başka bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Sarıyalçınkaya, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
ŞebinkarahisarKırıkkaleİnceleme3. SayfaGiresunTrafikPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Şehit polis memuru ilk görev yeri Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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